14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве. Об этом сообщает Sputnik.

18 сентября Кварчия прилетела в Москву и перестала выходить на связь. В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения аэропорта Внуково. По информации Telegram-канала Baza, на видео спортсменка обнималась с молодым человеком. До этого она переписывалась с ним в социальных сетях. В поисках девушки принимает участие посольство Абхазии в России.

Кварчия учится в самарской школе олимпийского резерва. 15 сентября она участвовала в турнире по настольному теннису в Сочи, где заняла первое место в смешанном парном разряде. Теннисистка выполнила норматив мастера спорта и стала первой девушкой из Абхазии, которая получила это звание в настольном теннисе.

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