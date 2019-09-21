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Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов

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Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, написал объяснительную. Фотографию документа опубликовала журналистка Мария Свешникова в своем Facebook-аккаунте.

«Я подписал открытое письмо священников без благословения, так как думаю, что для того, чтобы поступать по совести, не нужно спрашивать разрешения», — говорится в объяснительной протоиерея.

Случившееся прокомментировал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он сообщил Telegram-каналу «Подъем», что не видит никаких оснований для прещений в отношении священников, подписавших письмо. «Я видел только анонимную объяснительную, которую непонятно кто и на имя кого подписал. Но раз есть конкретные документы, мы изучим этот вопрос, конечно», — добавил зампредседателя.

18 сентября Вахтанг Кипшидзе назвал письмо священников в поддержку участников несогласованных митингов политическим заявлением. По его мнению, борьба с властью не может быть миссией церкви.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) выразили поддержку осужденным за участие в несанкционированных митингах. Более 40 священников из разных стран написали письмо, в котором призвали пересмотреть судебные решения и провести справедливое разбирательство.

Минувшим летом в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они представили недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

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