В РПЦ прокомментировали письмо священников в поддержку участников митингов

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал письмо священников в поддержку участников несогласованных митингов политическим заявлением. Об этом сообщает ТАСС.

Кипшидзе назвал опубликованный документ попыткой участия в правозащитной деятельности. Представитель Русской православной церкви отметил, что борьба с властью не может быть миссией церкви. Также зампредседателя считает, что более разумно было бы собрать средства на адвоката, который мог бы действительно помочь.

Он допустил, что составившие письмо священники могут действительно переживать за судьбу осужденных людей.

Ранее сообщалось, что священнослужители РПЦ выразили поддержку осужденным за участие в несанкционированных митингах людям. Более 40 священников из разных стран написали письмо, в котором призвали пересмотреть судебные решения и провести справедливое разбирательство.

В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

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