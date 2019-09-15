Эротический танец Собчак после венчания возмутил РПЦ

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов согрешили сразу же после венчания. Об этом врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда написал в Telegram-канале.

По его словам, эротический свадебный танец, который Собчак исполнила на свадьбе, мало сочетается с поведением человека, только что обвенчавшегося в церкви. Легойда напомнил, что пара перед таинством письменно засвидетельствовала раскаяние в «недостойных делах в прошлом» и пообещала не совершать грехов.

«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться», — предположил представитель патриарха. Он поинтересовался о смысле «давать обеты Богу», если Собчак и Богомолов планировали устроить «перформанс» после венчания.

Ранее Легойда сообщил, что венчание Собчак и Богомолова было проведено в соответствии со всеми церковными требованиями. По его словам, перед таинством, как и положено, пара побывала на беседе со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.

Во время торжества невеста в черном корсете и с красной подвязкой на ноге станцевала откровенный танец на сцене под песню «Войди в меня, войди в мои сны», после чего улеглась в кровать. Двое мужчин из подтанцовки подвели к ней новоиспеченного мужа.

Собчак и Богомолов обвенчались в пятницу, 13 сентября. Они приехали в церковь в карете. Телеведущая зашла в храм в фате и с букетом в руках. До этого пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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