В РПЦ рассказали о венчании Собчак и Богомолова по канонам

Венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым было проведено в соответствии со всеми церковными требованиями. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, перед таинством, как и положено, пара побывала на беседе со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.

Кроме того, будущие супруги письменно засвидетельствовали свое искреннее желание сочетаться церковным браком и раскаяние в «безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности».

Также Собчак и Богомолов подтвердили свое намерение «не совершать ничего подобного впредь», отметил Легойда. «Как после любого венчания, верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству», — заключил он.

Ранее в субботу протодиакон Андрей Кураев отметил, что храм Вознесения Господня у Никитских ворот, в котором венчался Александр Пушкин, теперь будет известен тем, что в нем венчалась Собчак. Он вспомнил, что после того, как «подобный выпендреж с таинством венчания» (речь идет о венчании гей-пары в 2003 году — прим. «Ленты.ру») произошел в одной из церквей Нижнего Новгорода, храм снесли. «Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?» — задался вопросом Кураев.

Собчак и Богомолов обвенчались в пятницу, 13 сентября. Они приехали в церковь в карете. Телеведущая зашла в храм в фате и с букетом в руках. До этого пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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