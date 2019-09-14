Собчак и Богомолов исполнили свадебный танец под живое выступление Киркорова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Под одну из них молодожены исполнили медленный танец. Фрагмент выступления Киркоров опубликовали в Instagram.

Под песню «Снег» на экране, на фоне которого танцевали Собчак и Богомолов, демонстрировались их общие фотографии и видео. На ролике видно, как поп-исполнителю подпевают гости свадьбы. По словам Киркорова, песня «Снег» — любимая композиция молодоженов. Он также отметил, что ни одна пара, на свадьбе которой он пел, не развелась.

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в пятницу, 13 сентября. Они приехали в ЗАГС на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После росписи молодожены отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.

На свадьбу журналистки и режиссера были приглашены около 300 гостей, среди которых множество именитых персон. На мероприятии, в частности, присутствовали режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей Эрнст, которая снималась у Богомолова в сериале «Содержанки». На свадьбу также позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой. Получили приглашения бывшая жена лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Во время торжества невеста в черном корсете и с красной подвязкой на ноге станцевала откровенный танец на сцене под песню «Войди в меня, войди в мои сны», после чего улеглась в кровать. Двое мужчин из подтанцовки подвели к ней новоиспеченного мужа.

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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