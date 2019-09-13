Свадьбу Собчак и Богомолова окрестили «псевдоженитьбой»

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему отказалась от приглашения на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По словам Волочковой, ее просили открыть торжество «танцем умирающего лебедя», на что она сначала согласилась. На следующий день балерине позвонил Богомолов и попросил ее появиться на сцене после первого поцелуя новобрачных. Однако он не сообщил, где именно пройдет свадьба, что вызвало у артистки некоторые сомнения. «Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар. Я знаю Ксению двадцать лет, понимаю, что ради пиара она готова на все», — рассказала Волочкова в беседе с изданием.

В итоге балерина отказалась от приглашения, назвав свадьбу «шоу и вакханалией». «На мой взгляд, это псевдоженитьбы, псевдоболезни и псевдорождения детей», — добавила артистка.

13 сентября Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Позже они также обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских ворот, где появились уже в карете.

На торжество в честь свадьбы были приглашены более 300 гостей. По некоторым оценкам, мероприятие обойдется молодоженам в сумму не менее 16 миллионов рублей.

В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, в котором она сообщила, что начала испытывать непреодолимые чувства к Богомолову, будучи замужем за актером Максимом Виторганом. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о сложившейся ситуации мужу. Она добавила, что испытывает трепет перед умом, талантом и гениальностью Богомолова.

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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