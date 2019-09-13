Маликов приехал на свадьбу Собчак «просто выпить»

Певец Дмитрий Маликов рассказал о том, с какими чувствами посетил свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Видео с разговором артиста с журналистами в пятницу, 13 сентября, опубликовал «Московский комсомолец».

«Я поздравляю. С Константином я толком даже не знаком. Я по линии невесты. Петь? Нет. Когда-то можно не петь. Когда-то можно просто... выпить и отдохнуть», — признался Маликов.

Певец также оставил в тайне свой подарок молодоженам, а кроме того, рассказал о том, при каких обстоятельствах познакомился с Собчак: «Она приходила ко мне на концерты, еще будучи маленькой девочкой».

13 сентября Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Позже они также обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских ворот, где появились уже в карете.

На торжество в честь свадьбы были приглашены более 300 гостей. По некоторым оценкам, мероприятие обойдется молодоженам в сумму не менее 16 миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!