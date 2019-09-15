В РПЦ посоветовали россиянкам манипулировать придирчивыми мужьями

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья обвиняют в непослушании, научиться манипулировать супругами. Об этом он заявил в эфире радио «Радонеж», отвечая на вопрос слушательницы, которая страдала от постоянных придирок мужа, передает «Интерфакс».

«Ему цена —15 копеек до хрущевской реформы», — заявил Смирнов. Он также посоветовал жене изучить мужа получше, и когда она это сделает, «она сможет научиться так, что он будет волчком крутиться» и будет счастлив.

Смирнов отметил, что истязатель может быть как воцерквленным, так и нет, а может быть представителем другой религии. Мужа задавшей вопрос женщины он назвал «занудой» и отметил, что тот не сможет поднять себе цену в глазах жены придирками.

8 сентября Смирнов назвал русских мужчин слабыми и заявил, что их слабость отчасти происходит от «женского воспитания». Священник признал, что среди них встречаются настоящие мужчины, но это, по его мнению, штучный товар.

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