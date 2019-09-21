Второй пилот севшего в кукурузном поле самолета рассказал о своем состоянии

Второй пилот «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский, рассказал о своем состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Мурзин сообщил, что на данный момент еще продолжает лечение и находится на больничном. Во время экстренной посадки второй пилот получил ушибы груди, а позже его госпитализировали. Коллега Мурзина, пилот экстренно севшего самолета Дамир Юсупов, вернулся к полетам 4 сентября.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Помимо Георгия Мурзина различные травмы получили 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил двум пилотам воздушного судна звания Героев России, остальным членам экипажа — ордена Мужества.

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