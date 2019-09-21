Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кадры опубликованы на YouTube-канале «Звезды».

На ролике показана стрельба из комплексов и последствия их применения.

Маневры прошли в рамках учений Центр-2019. Участие в них, по данным телеканала, принимают около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка 600 летательных аппаратов и 15 кораблей и судов обеспечения. Учения организованы на полигонах Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областей, а также в Дагестане, Алтайском крае и в акватории Каспийского моря.

Реактивный заряд УР-77 «Метеорит» выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие системы ТОС-1 «Буратино». Обе вооружены 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Ракеты ТОС-1А могут применяться на дальности до шести километров, зона сплошного поражения полным залпом (24 снаряда) — около одного квадратного километра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!