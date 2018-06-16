Новую установку разминирования сделают для российских военных

Министерство обороны России разместило тендер на разработку новой установки разминирования «Метеор». Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, на исследование по поиску путей создания установки разминирования УР-15 планируется потратить 75,4 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2018 года.

На вооружении российской армии находится установка разминирования УР-77 «Метеорит», также известная как «Змей Горыныч». Она предназначена для прокладывания проходов в минных полях. Ее применяли в ходе боевых действий в Сирии, в том числе для разрушения укрепленных позиций противника. Кроме этого, российские военные используют робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

По информации «Интерфакса», ранее в пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что там разработают удлиненный заряд разминирования. Опытно-конструкторская работа будет проводиться на базе балашихинского Научно-исследовательского инженерного института. Генеральный директор института Игорь Смирнов сообщил, что новый заряд заменит удлиненные заряды УЗП-77 и УЗП-83, которые применяются в установках УР-77 и УР-83П.

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