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Новую установку разминирования сделают для российских военных

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Министерство обороны России разместило тендер на разработку новой установки разминирования «Метеор». Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, на исследование по поиску путей создания установки разминирования УР-15 планируется потратить 75,4 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2018 года.

На вооружении российской армии находится установка разминирования УР-77 «Метеорит», также известная как «Змей Горыныч». Она предназначена для прокладывания проходов в минных полях. Ее применяли в ходе боевых действий в Сирии, в том числе для разрушения укрепленных позиций противника. Кроме этого, российские военные используют робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

По информации «Интерфакса», ранее в пресс-службе концерна «Техмаш» сообщили, что там разработают удлиненный заряд разминирования. Опытно-конструкторская работа будет проводиться на базе балашихинского Научно-исследовательского инженерного института. Генеральный директор института Игорь Смирнов сообщил, что новый заряд заменит удлиненные заряды УЗП-77 и УЗП-83, которые применяются в установках УР-77 и УР-83П.

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