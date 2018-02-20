Россия испытала «Змея Горыныча» на Дальнем Востоке

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В Приморье военные инженеры испытали установку разминирования УР-77 «Метеорит», известную как «Змей Горыныч». Видео показал телеканал «Звезда».

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В ходе учений военным требовалось навести переправу через реку, для чего на берегу необходимо было обезвредить противотанковое минное поле.

Реактивный заряд УР-77 «Метеорит» выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.

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