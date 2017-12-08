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Русский «Змей Горыныч» взорвал Сирию

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Советская самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» (прозванная «Змей Горыныч») была замечена в боях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Видео ее работы опубликовано в Facebook.

На кадрах запечатлен запуск заряда, долетевшего до противоположного берега реки Евфрат. Через несколько секунд раздается взрыв, и в небо поднимается грибовидное облако. «Змей Горыныч» применялся для очистки от мин плацдарма перед штурмом деревни в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

УР-77 «Метеорит» — советская самоходная реактивная установка, способная проделывать ходы в минных полях до 6 метров в ширину и до 90 метров в длину. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Серийно производится с 1978 года. Прозвище «Змей Горыныч» она получила за несколько языков пламени, появляющихся во время запуска заряда.

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