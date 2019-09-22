Крушение российской БМД попало на видео

Известия

Инцидент с падением боевой машины десанта (БМД) под Оренбургом попал на видео. Кадры публикует газета «Известия».

На ролике видно, как бронемашина вываливается из грузового самолета Ил-76, и у нее не раскрывается парашют.

Также показаны последствия падения машины с высоты. На снимках видны груды искореженного металла, в которых крайне трудно опознать БМД.

Инцидент произошел 20 сентября во время учений «Центр-2019» в Оренбургской области. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было, поскольку техника десантировалась без экипажей.

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