Две российские боевые машины десанта разбились из-за несработавших парашютов

Две боевые машины десанта (БМД) разбились 20 сентября в Оренбургской области во время учений «Центр-2019» в ходе десантирования из самолетов Ил-76. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минобороны.

Утверждается, что жертв и пострадавших нет, экипажей внутри машин ВДВ не было.

Причиной инцидента назвали отказ парашютных систем. Обстоятельства происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с представителями промышленности.

«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ. Кроме России в них принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

20 сентября на полигон в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом учений прибыл президент Владимир Путин.

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