Путин оценил учения с военнослужащими из восьми стран

Президент Владимир Путин прибыл на полигон в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Кремля.

На полигоне Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры стран осмотрели выставку вооружения и военной техники.

После главам государств показали маневры по отражению атаки террористов, пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Всего в маневрах участвуют около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Последний раз Путин и Жээнбеков встречались в июле этого года в российской столице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!