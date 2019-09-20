Россия испытала на учениях ракету комплекса «Искандер-М»

Военнослужащие Центрального военного округа успешно испытали ракету наземного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Отмечается, что это произошло на полигоне Донгуз Оренбургской области. Известно, что для получения информации о том, насколько точно была поражена цель, использовался беспилотник аппарата «Орлан-10».
США обвиняли Россию в сокрытии истинных возможностей крылатой ракеты 9М729 наземного комплекса «Искандер-М», заявляя, что ракета имеет дальность действия до 5,5 тысячи километров, а не 500 километров.
Ранее сообщалось, что на полигоне «Ляур» (Таджикистан) прошло боевое слаживание между войсками 201 военной базы Вооруженных сил России и пограничными войсками Таджикистана.
«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ. Кроме России в них принимают участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.