Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым перспективы дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщается на сайте российского Минобороны.

Как отметил Шойгу в ходе встречи с Ермекбаевым, которая состоялась в Москве, народы России и Казахстана связывает давняя дружба, а вооруженные силы двух стран — «не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения». По словам министра, данные отношения поддерживаются как на двустороннем уровне, так и на уровне ОДКБ, ШОС, СНГ.

В частности, уточнил Шойгу, министерства обороны двух стран проводят значительное количество совместных мероприятий, в том числе совместные учения. «В настоящий момент началось учение "Центр-2019", которое проходит в том числе на полигонах Казахстана», — привел пример он.

Ермекбаев в свою очередь также напомнил, что страны «связывают глубокие исторические корни, совместное преодоление трудностей». «Россия для нас не просто стратегический партнер, но и союзник, поэтому мы по всему спектру отношений активно двигаемся вперед», — заверил он.

Он также предложил обсудить ряд вопросов, связанных с нормативно-правовой базой, проведением совместных учений, военно-техническим сотрудничеством и обучением кадров.

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