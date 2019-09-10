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Шойгу, Собянин и Воробьев дали старт строительству центра для юнармейцев

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Министр обороны России, Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебного центра военно-патриотической направленности «Авангард» на территории парка «Патриот». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 сентября.

Перед закладкой камня они подписали соглашение о строительстве центра.

По словам Шойгу, в центре юнармейцы смогут проходить начальную военную подготовку. «И в самое ближайшее время подобные центры появятся по всей нашей стране, во всех субъектах РФ», — подчеркнул глава Минобороны.

В свою очередь, Андрей Воробьев выразил уверенность в том, что данный проект оценят подмосковные школьники. По его словам, «огромное количество ребят и девчат тоже хотят себя проверить, испытать». Он поблагодарил министра обороны за оказанное доверие.

Информация о строительстве в регионе центра военно-патриотического воспитания «Авангард» появилась в конце июля. По данным СМИ, раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в центре учебные сборы.

Ожидается, что «Авангард» построят к 2020 году.

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