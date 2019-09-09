Власти Подмосковья анонсировали масштабный образовательный проект

Более 10 тысяч подмосковных школьников посетят музеи и предприятия региона в рамках нового образовательного проекта, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 9 сентября.

«Для ребят планируется 250 выездных экскурсий, с посещением более 25 уникальных культурно-исторических объектов», — рассказала Забралова.

По ее словам, посещая различные усадьбы и монастыри, дети смогут углубиться в изучаемые темы, воочию увидеть исторические места. «Впервые такая работа проводится централизованно и с большим охватом детей», — отметила она.

В частности, запланированы посещения военно-патриотического парка «Патриот», РКК «Энергии», музея-заповедника А.С. Пушкина.

В марте Забралова сообщила, что более 2,3 тысячи детей посетили занятия, экскурсии и мастер-классы в технопарках Подмосковья с начала года. По ее словам, востребованность подобных учреждений растет.