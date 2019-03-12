Власти Подмосковья рассказали о посещаемости детских технопарков

Более 2,3 тысячи детей посетили занятия, экскурсии и мастер-классы в технопарках Подмосковья с начала года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 марта.

«В основном ребята выбирают IT-направления, также популярна робототехника. Все обучение проходит на бесплатной основе с использованием новейшего оборудования», — рассказала она.

Министр отметила высокую популярность подобных учреждений среди школьников. По ее словам, на базе учреждений оказываются консультации по профориентации. «В этом году мы ожидаем открытие еще одного кванториума — в Балашихе», — уточнила Забралова.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, детские технопарки «Кванториум» — это новый формат дополнительного образования. Занятия в них доступны и детям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент на территорий региона работают три технопарка.

В августе 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с министром культуры России Владимиром Мединским посетили технопарк в Королеве. Глава региона положительно оценил разработки юных конструкторов.