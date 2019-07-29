Российских школьников решили военно-патриотически воспитать

В подмосковном парке Министерства обороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Об этом сообщило принадлежащее Георгию Березкину издание РБК со ссылкой на два источника в министерстве.

Планируется, что раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в центре учебные сборы, рассказал первый собеседник. Будет ли это обязательно или добровольно, пока обсуждается. Другой источник сообщил, что старшеклассники в свободное от учебы время будут приезжать на неделю, чтобы пройти учебные сборы по основам военной службы.

Стоимость строительства составит четыре миллиарда рублей. Его будут вести на деньги Москвы и Подмосковья — по два миллиарда от каждой стороны. Первый камень центра заложат в сентябре.

Ранее сообщалось, что Минобороны создаст собственную киностудию, которая будет размещаться в подмосковном парке «Патриот». Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что поступают предложения снимать исторические картины, к примеру о Первой мировой войне. Однако в ведомстве решили снимать художественные фильмы о современной армии и «сегодняшних героях, противостоящих чудовищному монстру — международному терроризму».

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