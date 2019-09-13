Шойгу позвал американцев на Курилы

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американцев в экспедицию по поднятию американской подводной лодки около Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», — сказал Шойгу. По его словам, она состоится в 2020 году. Министр добавил, что говорит исключительно про географию, а не «про свою основную деятельность».

В 2016 году сообщалось, что на дне океана близ острова Матуа (Курилы) нашли американскую подлодку «Херринг» времен Второй мировой войны. Субмарина была потоплена во время своего восьмого боевого выхода, задачей которого была борьба с японским судоходством в районе Курильских островов. Вместе с лодкой погибли находившиеся на ее борту 83 человека.

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