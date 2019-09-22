Умер чемпион мира по волейболу в составе сборной СССР

Матч между сборными командами СССР и Чехословакии в 1962 году

Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался на 86 году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что Цирков умер после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.

Анатолий Цирков входил в состав сборной СССР по волейболу в 1962 году, тогда команда выиграла Чемпионат мира по волейболу. На следующий год стал чемпионом СССР по волейболу в составе сборной Москвы. Помимо этого, играл в московских командах «Торпедо», МАИ и «Буревестник». После окончания игровой карьеры работал инженером.