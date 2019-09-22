Массовая драка в российском ТЦ попала на видео

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Жители Уфы устроили массовую драку в местном торгово-развлекательном центре «Иремель». Видео с инцидентом в воскресенье, 22 сентября, публикует издание ToDay News Ufa.

На кадрах видно, как толпа мужчин дерется сначала на лестнице, а затем на одном из этажей торгового центра рядом танцевальным баром. При этом некоторые из участников потасовки лежат на полу.

Как отмечает издание, драка началась после того, как сотрудники службы безопасности ТЦ отказались пускать группу молодых людей в одно из находящихся там заведений, поскольку те находились в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении МВД по Башкирии ToDay News Ufa пояснили, что участников потасовки доставили в отделение полиции для разбирательства. Информация о пострадавших уточняется.

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