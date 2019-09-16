Массовая драка на российском стадионе попала на видео

Футбольные команды устроили массовую драку на стадионе «Труд» в Махачкале. Видео происшествия было опубликовано на Telegram-канале «Годекан».

На кадрах видно, что на поле находится несколько десятков человек. Конфликт пытаются уладить сотрудники полиции. Через некоторое время на стадион приезжает полицейская машина, после чего участников драки уводят в разные стороны.

По информации регионального МВД в Instagram, в драке участвовало около 40 человек. Полиция пресекла правонарушение и задержала пятерых предполагаемых зачинщиков потасовки. Один из участников драки был госпитализирован.

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