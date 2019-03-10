Полицейские разогнали дерущихся фанатов выстрелами

Футбольные фанаты устроили массовую драку возле стадиона «Динамо» во Владивостоке. Об этом сообщает портал VL.ru.

По информации источника, в стычке участвовали болельщики «Луча» и «СКА-Хабаровска». На место происшествия прибыл наряд полиции, правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы унять подравшихся фанатов.

В пресс-службе городского УМВД отметили, что полицейские задержали троих участников драки. Общее число участвовавших в потасовке фанатов не называется.

«Луч» и «СКА-Хабаровск» играли 10 марта. Встреча завершилась со счетом 0:2. Команды выступают в Футбольной национальной лиге. «Луч» занимает 12-е место, «СКА-Хабаровск» расположился на одну строчку выше.

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