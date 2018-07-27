Фанаты ЦСКА убили фаната ЦСКА

В ночной драке на Курском вокзале в Москве участвовали болельщики футбольного клуба ЦСКА, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В Следственном комитете заявляют, что конфликт возник на бытовой почве.

Уголовное дело расследуется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщила «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального

следственного управления на транспорте СК Наталья Федорова.

По ее словам, 27 июля в 2:15 по московскому времени во время стоянки пассажирского поезда №59 сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород» на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнего пассажира избили, из-за чего он скончался на месте. Еще двое пассажиров поезда пострадали, один из них госпитализирован.

Некоторые участники конфликта были пьяны, отметили в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия с организатором конфликта.

27 июля в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России, в котором сыграют московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Поединок начнется в 21:30 по московскому времени.

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