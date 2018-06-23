Россию попросили депортировать аргентинских болельщиков

Аргентина попросила Россию депортировать болельщиков, которые участвовали в избиении гражданина Хорватии после матча в Нижнем Новгороде. Об этом у себя в Twitter написала министр безопасности Патрисия Буллрич.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать», — говорится в сообщении Буллрич.

О драке аргентинцев с хорватами сообщалось ранее, 22 июня. Несколько аргентинцев атаковали двух хорватских болельщиков в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде, где прошла встреча Аргентины и Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира-2018.

21 июня сборная Аргентины проиграла Хорватии со счетом 0:3. Сообщалось, что во время матча некоторые болельщики оскорбляли главного тренера альбиселесте Хорхе Сампаоли.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Третий тур для представителей группы D состоится 26 июня.

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