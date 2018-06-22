Аргентинские болельщики подрались с хорватами на стадионе в Нижнем Новгороде

Tng Bet / YouTube

Несколько аргентинцев атаковали двух хорватских болельщиков в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде, где прошла встреча Аргентины и Хорватии в рамках группового этапа чемпионата мира-2018. Видео опубликовано на YouTube-канале Tng Bet.

Нападавшие нанесли несколько ударов ногами по лежащим хорватам. Усилиями проходящих мимо зрителей, в том числе и аргентинцев, драку удалось прекратить. Один болельщик сборной Хорватии остался лежать на полу.

21 июня сборная Аргентины проиграла Хорватии со счетом 0:3. Сообщалось, что во время матча некоторые болельщики оскорбляли главного тренера альбиселесте Хорхе Сампаоли.

После поражения от хорватов в активе Аргентины одно очко после двух матчей. Столько же имеют и исландцы, которым 22 июня предстоит встреча с Нигерией. В заключительном матче группы D Аргентина также сыграет с нигерийцами. В параллельном поединке сойдутся Исландия и Хорватия, которая уже обеспечила себе место в плей-офф.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Третий тур для представителей группы D состоится 26 июня.

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