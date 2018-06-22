Увольнение обогатит тренера сборной Аргентины на миллионы

В случае ухода с поста главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли положена денежная компенсация в размере 20 миллионов долларов. Об этом сообщает TyC Sport.

По информации издания, договор 58-летнего специалиста с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до 2022 года, однако соглашение может быть расторгнуто после Кубка Америки-2019. В случае, если тренера уволят до этого турнира, ему полагается компенсация в размере 20 миллионов долларов.

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Ранее 22 июня сообщалось, что игроки аргентинской сборной не желают видеть Сампаоли у руля команды. По версии репортера America TV Себастьяна Темпоне, опубликованной в Twitter-аккаунте журналиста, футболисты провели собрание, на котором проголосовали за уход специалиста из команды.

21 июня аргентинцы крупно уступили сборной Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После поражения от хорватов аргентинцы имеют одно очко, столько же имеют в своем активе и исландцы, которым в рамках группового этапа предстоит провести еще два матча. 22 июня Исландия встретится с аутсайдером группы Нигерией, а в заключительном туре — с Хорватией.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Заключительные матчи квартета D пройдут 26 июня и начнутся синхронно в 21:00 по московскому времени. Встреча Аргентины и Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге.

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