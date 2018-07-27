МВД предупредило фанатов «Локомотива» и ЦСКА

Во время матча за Суперкубок России по футболу между ЦСКА и «Локомотивом» в Нижнем Новгороде полиция ожидает провокации и драки, на которые будет реагировать жестко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД РФ.

«По имеющейся информации, часть болельщиков обеих команд намерены совершить противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах Нижнего Новгорода. В частности, согласно поступившим сведениям, некоторые из так называемых фанатов направляются в Нижний Новгород для проведения договорных драк, а во время самой игры готовятся нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и предметов, опасных для окружающих», — рассказал официальный представитель министерства.

Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче, уверили в ведомстве.

«В связи с этим МВД России обратился к руководителям клубов — участников матча и фанатских движений с призывом провести соответствующую разъяснительную работу с болельщиками, проинформировать их о недопустимости противоправного поведения и возможных юридических последствиях», — заявили в министерстве.

Матч за Суперкубок России пройдет 27 июля на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Нижний Новгород». Его вместимость — 45 тысяч человек, ожидается, что все места будут заполнены. По данными организаторов, по пять тысяч билетов были переданы клубам для распространения среди болельщиков. В полиции ожидают, что активных фанатов будет больше — по 7-8 тысяч с каждой стороны. Именно в их кругу и будут искать агрессивно настроенных граждан.

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