К фанатам ЦСКА пришли с обысками

Московская полиция пришла с обысками к болельщикам футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника, следственные действия начались в понедельник, 25 декабря, и проходят более чем по десяти адресам. Отмечается, что обыску подверглись участники как минимум трех фанатских объединений. У болельщиков были изъяты мобильные телефоны, фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены их акции.

Источник ТАСС сообщает, что был задержан лидер фанатской группировки White Horse Илья Златогоров. Его допрашивают в связи с драками, в которых участвовали члены группировки.

Собеседник агентства отмечает, что обыски могут быть связаны с дракой между фанатами ЦСКА и итальянской «Ромы» перед матчем команд в групповом раунде Лиги чемпионов (1:2).

Драка фанатов двух клубов произошла 7 ноября у входа в гостиницу «Агиос» на Воронцовом поле. Сообщалось, что в потасовке участвовали около 100 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!