Фанаты ЦСКА избили мигранта в Швейцарии за попытку украсть кошелек

Двое болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА избили мигранта из Туниса на вокзале швейцарского города Берн, сообщает 20 minuten.

Инцидент произошел после того, как тунисец вытянул кошелек у одного из российских фанатов и пытался с ним убежать.

Мигранта с тяжелыми травмами доставили в больницу, а его сообщника и болельщиков задержали. Какое решение правоохранители приняли в отношении россиян, в издании не уточнили.

Отмечается, что на вокзал фанаты пришли после матча ЦСКА с местным клубом «Янг Бойз».

15 августа в первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпинов российский клуб обыграл швейцарский со счетом 1:0. Армейцы победили благодаря автоголу: защитник «Янг Бойз» Нуху Касим на 91-й минуте отправил мяч головой в свои ворота.