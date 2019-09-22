Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, российская сторона может предложить британцу реабилитацию при условии, что ее оплатят английские спецслужбы. «Мы окажем помощь», — сказал Клинцевич.

Также он посоветовал Роули обращаться за денежной компенсацией не к России, а к британскому правительству. «Он не по адресу с иском обратился. Россия здесь не при делах, а вот к своим спецслужбам он может обратиться, если действительно у него было отравление, а не постановка какая-то, как и весь этот процесс», — отметил сенатор.

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По его мнению, пострадавший может вполне законно получить компенсацию в английском суде, в то время как в России у него нет на это «никаких шансов». В целом ситуацию с обращением Роули к России Клинцевич оценил как «мероприятие с продолжением русофобии».

Ранее сообщалось, что Чарльз Роули планирует отсудить у России один миллион евро. По данным The Mirror, мужчина уже нанял адвоката и хочет подать на Россию в суд. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от отравляющего вещества его подруги Дон Стерджесс, а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма.

Роули и Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате поражения веществом Стерджесс скончалась, а Роули прошел длительную реабилитацию. Мужчина утверждает, что его здоровью нанесен большой урон.

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