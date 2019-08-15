Найдена новая жертва отравления в Солсбери

Британская полиция сообщила о новой жертве отравления в Солсбери. Соответствующий пресс-релиз опубликовали представители Скотленд-Ярда.

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

До это сообщалось, что от контакта с «Новичком» пострадали полицейский Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс. Бейли и Роули прошли длительную реабилитацию, но утверждают, что их здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.

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