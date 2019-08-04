Россия нашла доказательство сфабрикованности дела Скрипалей

Новые санкции США против России, связанные с делом Скрипалей, доказывают его сфабрикованность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сказала об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.Ru».

По ее словам, дело Скрипалей является полностью провокационным, особенно та его часть, которая «презентована Лондоном» в качестве официальной версии. То, что США вводят санкции, подтверждает это, говорит Захарова. «Вот это полностью себя дискредитировавшая история», — подчеркнула она.

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Указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Второй пакет американских санкций против России вступит в силу 19 августа. Ограничительные меры будут действовать не менее года. Условиями снятия санкций после этого срока США назвали предоставление надежных гарантий неприменения химоружия в настоящем и будущем, допуск международных инспекторов для проверки этого, а также выплаты жертвам инцидента в Солсбери.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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