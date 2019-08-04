США разъяснили применение новых антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции Вашингтона не распространяются на госкомпании. Об этом говорится в пояснении Минфина США, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что утвержденные рестриктивные меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния. Помимо этого, американским банкам разрешается покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.
Указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.
Позднее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что этот шаг Вашингтона повлияет негативным образом лишь на двусторонние отношения двух стран. Отечественная экономика, заверил он, подготовлена к новым санкциям, а финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета и предприятий.