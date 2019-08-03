В России заявили о готовности к новым санкциям США

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил о подготовленности отечественной экономики к новым санкциям США, введение которых было анонсировано из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Чиновника в субботу, 3 августа, цитирует ТАСС.

«Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям», — заверил Силуанов.

Министр также подчеркнул, что созданная правительством России финансовая система позволит удовлетворить потребности бюджета и предприятий. Во второй пакет американских санкций, который вступит в силу 19 августа, включен запрет на участие американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов правительству России.

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По словам Силуанова, введение США очередных санкций повлияет негативным образом лишь на двусторонние отношения двух стран.

Ранее 3 августа российское посольство в Лондоне раскритиковало Великобританию за непрозрачность расследования дела об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, а США — за намеренное обострение отношений с Россией посредством санкций.

Указ о введении второго пакета ограничительных мер был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Причиной для новых санкций американская сторона назвала то, что Москва не предоставила гарантий неповторения ситуации со Скрипалями.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

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