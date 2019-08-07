Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Guardian.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — заявил глава антитеррористического отделения полиции. Он рассказал, что Скотленд-Ярд пытается установить роль российского лидера, основываясь на реальных уликах и доказательствах.

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В июньском интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что не верит в то, что Скрипалей отравили спецслужбы Великобритании. По его мнению, если бы Скрипаля действительно хотели отравить, то довели бы дело до конца.

О том, что с отравлением Скрипалей связан третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, британские СМИ сообщили в середине февраля. Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов на самом деле — выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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