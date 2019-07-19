Путин отказался верить в отравление Скрипаля британцами

Президент России Владимир Путин не верит в то, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили спецслужбы Великобритании. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер предположил, что если бы Скрипаля действительно хотели отравить, то довели бы дело до конца. «Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. <...> Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — сказал Путин.

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