Путин высказался о плане Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин не в курсе деталей плана главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, Медведчук рассказывал ему о своих планах, касающихся Донбасса, но подробности Путину неизвестны. Вместе с тем президент отметил, что одобряет инициативы, за которые украинский политик выступает публично — прямой диалог самопровозглашенных республик Донбасса с Киевом и выполнение минских соглашений.

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Говоря о ситуации на Украине при президентстве Владимира Зеленского, Путин высказал мнение, что она не изменилась. «Будучи, по-моему, в Париже, он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании», — напомнил глава государства.

План «Оппозиционной платформы — За жизнь» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе был впервые представлен в январе текущего года. Он предусматривает поэтапное формирование условий для реализации минских соглашений и предполагает, в частности, создание на востоке Украины так называемого автономного региона Донбасс (АРД). По задумке авторов инициативы, для этого необходимо изменить конституцию страны, принять законы о выборах на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создать свободную экономическую зону сроком на 10 лет. Вместе с тем в документе подчеркивается, что АРД является неотъемлемой частью Украины, но с собственной конституцией и собственной Верховной Радой.

Медведчук представил данный план в Европейском парламенте 17 июля, за четыре дня до внеочередных выборов в Верховную Раду, куда, как ожидается, пройдет его партия. В Донецкой народной республике заявили, что не поддерживают эту концепцию, а в Офисе президента Украины на фоне этих новостей сообщили, что официальному Киеву Медведчук вообще не нужен.

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