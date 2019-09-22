В России нашли объяснение низким шансам Порошенко попасть в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко не попадет в тюрьму благодаря «политическим и прочим услугам», которые он оказывал странам Запада, занимая пост главы государства. Такое мнение выразил в своем Twitter-аккаунте российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Порошенко о том, что нынешним украинским властям не удастся отправить его за решетку.

По словам Пушкова, экс-президент получил от западных стран «охранную грамоту», и нынешнего главу Украины Владимира Зеленского об этом уже предупредили.

«По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили [бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили]», — отметил российский сенатор.

Ранее в сентябре Порошенко в ходе интервью выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку. Бывший президент заявил, что он и его политическая сила «никого и ничего» не боятся, и отметил, что у него достаточно механизмов для защиты.

Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. В трех из них он проходит как свидетель. Бывшего президента подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях. Официальные объявления ему пока предъявлены не были.

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