Россия ответила на требования пострадавшего от «Новичка» британца

Посольство России в Лондоне отреагировало на планы британца Чарли Роули, отравленного нервно-паралитическим веществом «Новичок», отсудить у Москвы миллион евро в качестве компенсации. Сообщение российской дипломатической миссии приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В посольстве заявили, что Роули должен добиваться ответа от британских, а не российских властей. По мнению дипломатов, было бы логично, если бы британец подал иск в суд на руководство Соединенного Королевства, поскольку оно замалчивает обстоятельства его отравления.

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Кроме того, в дипмиссии напомнили о неподсудности Москвы британским судам. Также там добавили, что правоохранительные и судебные органы России «с самого начала были готовы выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны», однако Лондон отказался от сотрудничества.

Ранее 22 сентября сенатор Франц Клинцевич предложил Роули пройти лечение в России и посоветовал ему обращаться за денежной компенсацией к британскому правительству. «Россия здесь не при делах, а вот к своим спецслужбам он может обратиться, если действительно у него было отравление, а не постановка какая-то, как и весь этот процесс», — отметил он.

О планах Чарльза Роули отсудить у России один миллион евро ранее сообщило The Mirror. По данным издания, мужчина уже нанял адвоката. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от отравляющего вещества его подруги Дон Стерджесс, а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма.

Роули и Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате поражения веществом Стерджесс скончалась, а Роули прошел длительную реабилитацию. Мужчина утверждает, что его здоровью нанесен большой урон.

Этот инцидент с «Новичком» стал вторым в 2018 году. В марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвиняет Россию в причастности к произошедшему, Москва отвергает все обвинения британской стороны.

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