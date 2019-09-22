Идея ввести в России «индекс самогона» оказалась шуткой

Идею ввести в России «индекс самогона» следует считать научной шуткой. Об этом URA.RU сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Вы думаете, "индекс самогона" будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Это такая научная шутка, ученые развлекаются», — сказал Зубец.

Он добавил, что ученые не предлагают введение «индекса самогона» в официальную отчетность, однако Минфин хочет понять, сколько алкоголя, с которого не берутся акцизы, циркулирует на рынке. «В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя», — отметил специалист.

О предложении российских ученых ввести в стране «индекс самогона» сообщалось ранее 22 сентября. В беседе с «Российской газетой» Алексей Зубец рассказал, что производство и потребление самогона можно считать одним из индикаторов экономического положения в стране. Это объясняется тем, что во время кризиса потребление самодельного или нелегального алкоголя значительно возрастает: население стремится перейти с легального спиртного на более дешевые варианты. А когда экономическая обстановка стабилизируется, потребление самогона снижается и платежеспособные граждане возвращаются к качественной магазинной продукции.

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