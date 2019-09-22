Экономика
 
Челси
Лондон
Сегодня
Начало в 18:30 (МСК)
Ливерпуль
Ливерпуль
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину
18-летний боксер нокаутировал подразнившего его соперника
Российский студент назвал причину убийства подруги 50 ударами ножа
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
В России открыли крупнейшую в Европе статую Будды
Иран показал ракетный ответ американцам и призвал их держаться подальше
Массовая драка в российском ТЦ попала на видео
В Китае начали взрывать мечети
18-летнюю россиянку убили в подъезде дома 50 ударами ножа
Новости партнеров

В России предложили ввести «индекс самогона»

Перейти в «Мою Ленту»

Российские ученые предложили ввести индекс производства самогона для определения кризиса. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Зубец.

По его словам, эксперты университета провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что производство и потребление самогона можно считать одним из индикаторов экономического положения в стране. Это объясняется тем, что во время кризиса потребление самодельного или нелегального алкоголя значительно возрастает: население стремится перейти с легального спиртного на более дешевые варианты. А когда экономическая обстановка стабилизируется, потребление самогона снижается и платежеспособные граждане возвращаются к качественной магазинной продукции.

Проведя опрос среди россиян, ученые выяснили, что в последнее время изготовление самогона в стране сокращается, что может говорить о скором росте реальных доходов людей. Лидерами по производству самодельной продукции стали жители пяти городов: Саранска, Ульяновска, Астрахани, Новороссийска и Липецка.

Как отметил Зубец, опрос выявил, что в городах с населением свыше 250 тысяч человек примеры самогоноварения известны только 4,5 процента респондентов, а о торговле продукцией слышал всего один процент.

Другой эксперт, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, ознакомившись с результатами, посоветовал ученому не ограничиваться опросом людей в городах, а подключить к нему жителей сельской местности.

В марте ЦИФРА назвал пять самых пьющих регионов России 2018 году. Ими оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые предложили ввести Индекс самогона
Названы самые пьющие регионы России
Россиянин варил самогон и взорвал квартиру
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
08:5021 сентября

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

02:3121 сентября

Американский гигант прекратит продажу вейпов в США

00:5521 сентября

Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров

Экономика09:5618 сентября

«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»

Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
19:5621 сентября

«МегаФон» и СПбГУ открыли набор в студенческую 5G-лабораторию

20:5920 сентября

Киев назвал дату начала распродажи Украины

20:4620 сентября

Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал

Экономика00:0517 сентября

Восточный рывок

Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
19:5620 сентября

Украина пригрозила отнимать земли у россиян

19:1820 сентября

Украина нашла нового поставщика энергии

18:2920 сентября

США ударят санкциями по нацбанку Ирана

Россия
Шойгу назвал заявления о неподъемных расходах на оборону надуманными
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Массовая драка в российском ТЦ попала на видео
«Грамоту не вручили. А жаль...»
 
Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России
В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ
Тотальная слежка и угрозы: как и зачем уральский вуз объявил войну геям
В России под дождем провели детский крестный ход ради хороших оценок
Все материалы
Мир
Российский боксер упал с балкона и погиб в Таиланде
«Макс и Мохаммед — все равны»
Меркель пустила в Германию полтора миллиона беженцев. Спецслужбы не знают, кто эти люди
ЛГБТ-движение раскололось
Американские принцессы
Как в США мальчики наряжаются в женскую одежду и выступают в травести-шоу и гей-клубах
Британских первоклассников научат трогать гениталии
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
В США запретят хвалить ислам за государственные деньги
Все материалы
Бывший СССР
На Украине анонсировали новый план по обороне
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Порошенко рассказал о «формуле Лаврова» по Донбассу
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украинский генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Напавшего на двух российских военных задержали в Таджикистане
Все материалы
Экономика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Американский гигант прекратит продажу вейпов в США
«Московский мусор ничем не отличается от сыктывкарского»
Глава инфоцентра в Сыктывкаре рассказал о работе представительства экотехнопарка «Шиес»
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Дорожный вектор
Организация обустройства и эксплуатации дорог в России вышла на новый уровень
Все материалы
Силовые структуры
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Анатолий Сливко«Эти убийства не смыть, не забыть»
Любимец советских пионеров стал маньяком. Он вешал учеников и снимал об этом фильмы
Обнаружены пропавшие после расстрела сотрудников спецсвязи миллионы рублей
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российский подросток нашел изуродованное тело своей многодетной матери
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Нижневартовске поймали сторонников «Исламского государства»
Все материалы
Наука и техника
Стрельбу российских «Кинжалов» показали на видео
Пластмассовый мир
Смертоносная эпидемия, истребление туземцев и тайны: обзор Greedfall
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
США признали провал MIM-104 Patriot
Россия предложила Саудовской Аравии С-400 «Триумф»
Российское оружие сочли способным сделать США необитаемыми
Чертова дюжина
Apple выпустила темную iOS 13. Можно ли обновляться?
У России в Сирии нашли «длинную руку»
Все материалы
Спорт
Чемпионку UFC задел материал российского издания о трансгендерах
Испытание снайперами
Битва «Челси» и «Ливерпуля», поединок «Лестера» и «Тоттенхэма» и другие интриги тура АПЛ
Смолов забил первый пенальти после промаха в четвертьфинале ЧМ
«Мы делаем то же самое, что и мужчины»
Женский футбол становится популярнее во всем мире. Россия — не исключение
В России отреагировали на возможное отстранение от Олимпиады-2020
«Я не мог поверить в происходящее»
В 16 лет этот подросток сыграл в Лиге чемпионов и заменил великого Месси
«Барселона» показала худший старт сезона за 25 лет
Все материалы
Культура
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Зинаида Волконская«Громкие преступления, не забытые до сих пор»
Кражи, аферы и акты вандализма, которые совершили в России по глупости
Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк
Группа «The Beatles»Вас здесь не стояло
Каким был бы мир, в котором никогда не существовало The Beatles
Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили
Телесный контакт
Танцовщицы, молодые отцы и секс в лучших романах недели
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Скабеева устроила перепалку с украинской журналисткой
Обнаженные чувства
Уязвимый, одинокий, но полный надежд человек — на снимках известных фотографов
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Умер дедушка Пэрис Хилтон
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Кристен Стюарт показала нижнее белье на улице
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Журналистка забыла просунуть руку в рукав и вышла в свет
Все материалы
Путешествия
В Турции туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Работники отеля отключили туристам интернет и взяли их в заложники
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Пассажиры круизного лайнера подняли восстание против экипажа
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров
Все материалы
Из жизни
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Мужчина делал предложение возлюбленной под водой и умер
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Врачи рассказали об опасностях использования смартфона в туалете
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Школьницу заставили переодеться шесть раз из-за «слишком короткой юбки»
Все материалы
Audi RS 6 Avant: бешеный дачник
Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка
Десять прототипов самого неординарного автомобильного дизайнера ХХ века
Не стало гения аэродинамики и эпатажного художника. Умер Луиджи Колани.
Совсем другой Volkswagen
Volkswagen кардинально меняет бренд, а Гринпис топчет их машины — что происходит?
Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая
Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги
Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Toyota опровергла выход нового поколения Land Cruiser в 2020 году
Найдены десятилетия пролежавшие в реке раритетные Jaguar и Corvette
Все материалы
Дом
Строительство штаб-квартиры НАТО оказалось классической «пирамидой»
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Никас Сафронов отказался судиться с затопившей его квартиру соседкой
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Петербуржцам дали совет для заработка на приезжих
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Работодателям помогут тестировать соискателей
Россиянам раскрыли секрет сбалансированного завтрака
Все материалы