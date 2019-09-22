Российский студент назвал причину убийства подруги 50 ударами ножа

В Саратове арестовали 18-летнего студента юридической академии, задержанного за убийство девушки в подъезде дома. Об этом в воскресенье, 22 сентября, передает РИА Новости.

Как сообщили журналистам в суде, молодому человеку предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу на два месяца. Он признал вину в свершении преступления и рассказал, что расправился с девушкой из-за денежного долга.

По данным РЕН ТВ, речь шла о небольшой сумме — 2300 рублей. Студент обвинил знакомую в исчезновении средств из своего кошелька во время июльской вечеринки и, несмотря на слова друзей о том, что эти деньги он мог потратить сам, стал требовать их возвращения. Как утверждают знакомые убитой, он угрожал ей и присылал сообщения, что за долги придется «расплатиться кровью».

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что обвиняемый и убитая им девушка были знакомы с детства, проживали в одном доме, в соседних подъездах. Не дождавшись возврата якобы одолженных денег, молодой человек подкараулил соседку в подъезде и изрезал ее ножом.

Тело девушки, покрытое множественными ранениями — их насчитывалось не менее 50, — обнаружили на лестнице вечером 20 сентября, подозреваемого в ее убийстве студента задержали по горячим следам. Расследование уголовного дела продолжается, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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