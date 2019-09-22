Напавшего на двух российских военных задержали в Таджикистане

В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, задержанный мужчина страдает психическим расстройством. Он состоит на учете в местной психиатрической больнице. Сейчас обвиняемый в нападении на военнослужащих находится под следствием.

О нападении на российских военнослужащих в Таджикистане стало известно 21 сентября. Местный житель набросился на них с ножом и нанес несколько ранений. После этого пострадавших контрактников доставили в больницу города Душанбе. В медучреждении отметили, что жизни военных ничего не угрожает, после оказания помощи их состояние характеризуется как удовлетворительное.

201-я военная база является крупнейшим объектом Вооруженных сил России на территории республик бывшего СССР. Ее части и подразделения базируются в Душанбе и Бохтаре. В 2012 году было подписано соглашение, установившее срок пребывания базы на территории Таджикистана до 2042 года.

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