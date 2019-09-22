Глава ГБР Украины обнаружил в своем кабинете прослушку

Руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Трубы, техника была вмонтирована в вентиляционную систему. Он не исключил, что аппаратура может быть спрятана в нескольких местах. Кроме того, глава ГБР задался вопросом, кто из политиков был заинтересован в прослушивании разговоров в его кабинете.

«На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных», — написал Труба.

В августе прослушка была обнаружена в кабинете заместителя генпрокурора Украины Юрия Луценко Анжелы Стрижевской. По факту незаконного использования прослушивающих устройств генпрокуратура обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ).

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